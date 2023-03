Conclusão Hospitais Regionais

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), emitiu nesta quinta-feira, 30, ordem de início para conclusão das obras dos Hospitais Regionais de Sete Lagoas (foto) e de Conselheiro Lafaiete. Com as estruturas em funcionamento, serão mais de 800 mil mineiros beneficiados em Lafaiete e região, e cerca de 600 mil em Sete Lagoas e entorno. A previsão é que os dois hospitais tenham suas obras concluídas até 2026. A soma do investimento previsto é da ordem de R$ 120 milhões. (Jornal Folha de Sabará)

Lavras

Foi realizada em Lavras, a 2ª Feira do Empreendedorismo na Escola Municipal Sebastião Vicente Ferreira na Comunidade do Funil, no município de Lavras. Promovida pelo Governo Municipal em parceria com o Sebrae, a feira tem como objetivo a construção do conhecimento dos alunos através de práticas educacionais atreladas à realidade local e cultural familiar, bem como interesse individual do aluno, além de potencializar a cultura e o turismo local. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Caeté

Um projeto de recuperação florestal será executado nas microbacias dos Ribeirões Caeté e Sabará. A ação foi viabilizada pela assinatura de um Termo de Compromisso firmado entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Probiomas Produtos e Serviços Ambientais e a Prefeitura de Sabará. O documento prevê o investimento de mais de R$ 3 milhões de recursos de compensação ambiental. O MPMG dará apoio financeiro, jurídico e institucional para que seja realizada a recomposição florestal. (Jornal Opinião – Caeté)

Muriaé

A sessão da Câmara de Muriaé desta semana teve a votação e discussão de vários projetos e, dentre os aprovados, estão o que implanta o Orçamento Participativo em Muriaé, o que estabelece políticas públicas para o combate à violência física, sexual e emocional contra idosos e o que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial de servidores com deficiência, segurados pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município. Também foi discutido e derrubado o Veto do Executivo ao projeto que dispõe sobre a instrução para contratação de empréstimo pelo Poder Executivo para execução de obras, aquisição de quaisquer tipos de bens ou contratação de serviços. (Gazeta de Muriaé)

Extrema

A localização estratégica de Extrema, no Sul do Estado, próxima de grandes centros consumidores do País, continua impulsionando a atração de investimentos para o município. Dessa vez, a companhia norte-americana AbbVie, marca global do segmento farmacêutico e de saúde, vai transferir seu centro de distribuição (CD) de Anápolis, interior de Goiás, para a cidade mineira. A nova unidade deve ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2023 e faz parte da estratégia de expansão da empresa nos mercados nacional e latino-americano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Além Parayba

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e em parceria com a Emater-MG, realizou a distribuição de 95 sacas de 10kg de sementes de feijão para o plantio. A ação faz parte de um programa da Emater-MG que visa contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, promovendo a agricultura familiar e fortalecendo a economia local. Além disso, essa iniciativa também valoriza e reconhece o trabalho dos produtores rurais aventureirenses. (Jornal Além Parahyba – Além Parahyba)

Botelhos

Um lote de cafés premiados da fazenda Santo Antônio foi arrematado pela Bourbon SpecialtyCoffees. Esta é a primeira exportação de cafés, com selo de origem da Região Vulcânica, efetuada para o Japão. Daniela Abreu da Silveira, filha do produtor João Silveira Rocha, é a responsável pela colheita da fazenda e integra o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Café + Forte do Sistema Faemg Senar. Antes do ATeG, um dos cursos do Senar levou a produtora a conquistar bons resultados, vencer concursos e dar visibilidade ao seu café. “O selo Origem Vulcânica abriu um mercado bom para nós. Em qualquer lugar do Japão onde esse café for vendido, eles vão saber a origem e a história da propriedade. Eu achei fantástica essa conquista”, comemora Daniela. (Folha Machadense – Machado)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br