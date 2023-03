Diário do Comércio busca parceria para fortalecer empresas jornalísticas em Minas

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira, 30, Yvan Muls, Diretor de Estratégia e Gestão, e José Luiz Borel, Diretor de Mercado, do Jornal Diário do Comércio de Belo Horizonte, estiveram visitando o Jornal Mantiqueira em Poços de Caldas. O objetivo da visita foi estabelecer uma parceria entre o jornal Diário do Comércio e os jornais do interior de Minas, representados pelo SINDIJORI, Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais.

O Diário do Comércio já mantém um espaço de interação com os municípios mineiros através de seus veículos associados, com a coluna Integra Minas, publicada todas as sextas-feiras. Essa iniciativa visa aproximar questões que impactam o ambiente econômico e empresarial do Estado, criando uma rede que “Integra Minas”.

Ivan Muls ressaltou que a credibilidade e a seriedade das empresas jornalísticas de Minas podem valorizar ainda mais essa integração e levar ao público leitor um material editorial de mais qualidade e focado nos acontecimentos do mercado mineiro.

O Presidente do SINDIJORI, Rodrigo Silva Fernandes, destacou que a ideia do Integra Minas está alinhada com a proposta do sindicato de integrar e valorizar os jornais e portais de notícias do interior, valorizando as empresas jornalísticas locais e mostrando a força e qualidade dos seus parceiros.

Segundo o Diretor do Mantiqueira, Vicente Alves, essa integração é bastante promissora e participar dela está em sintonia com a postura editorial do jornal.

Foto: Yvan Muls, Diretor de Estratégia e Gestão, Vicente Alves do Mantiqueira e José Luiz Borel, Diretor de Mercado, do Jornal Diário do Comércio de Belo Horizonte. (Divulgação)