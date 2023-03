Inscrições para a programação do Festival de Inverno terminam nesta sexta

Poços de Caldas, MG – As inscrições para o Edital Secult nº 6/2023, que visa à composição da programação local do Festival de Inverno de Poços de Caldas, encerram-se às 18h desta sexta-feira (31). O evento será realizado de 7 a 23 de julho de 2023, em áreas centrais e também nos bairros, levando arte e cultura para a população e para os visitantes.

As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/CKn374bXQKvaAz7s8, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura.

É facultada a pessoa física ou jurídica, residente em Poços de Caldas, com atuação na área artístico-cultural a inscrição de até uma proposta de qualquer linguagem artística: teatro, música, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas, artes visuais, fotografia e gastronomia.

A inscrição e a participação nas propostas são gratuitas e permitidas somente para artistas locais. O valor estimado de investimento para este edital é de R$ 600 mil. Os recursos não utilizados em sua totalidade poderão ser remanejados entre outros editais da Secretaria Municipal de Cultura.

Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura, pelos telefones (35) 3697-2389/2335, pelo Whatsapp (35) 3697-2335, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira ou pelo email: secultpocos@gmail.com.