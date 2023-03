Minas Gerais antecipa para segunda-feira a campanha de vacinação contra a influenza

Belo Horizonte, MG – A 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza começará, em Minas Gerais, na próxima segunda-feira, 3. No território nacional, a imunização iniciará no dia 10/4, mas a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) decidiu pela antecipação diante da disponibilidade de doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde (MS).

O vírus influenza é causador de infecção aguda do sistema respiratório, com grande potencial de transmissão, e pode levar à morte. Em 2022 em Minas Gerais, 132 pessoas vieram a óbito por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada por influenza. Este ano, já são duas mortes.

O subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, explica que, tendo em mente que a detecção de anticorpos protetores se dá entre 2 a 3 semanas, antecipar em uma semana a vacinação do público elegível será importante para reduzir possíveis complicações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

Para a campanha de 2023, Minas Gerais já recebeu do Ministério da Saúde 1.420.000 doses, que estão sendo disponibilizadas aos 853 municípios mineiros. Para operacionalização da campanha, as cidades deverão considerar o quantitativo de doses da vacina e logística disponíveis no território. A campanha seguirá até o dia 31/5 e a meta de cobertura vacinal é de 90%. A expectativa é que 8.519.957 pessoas sejam vacinadas em Minas Gerais.

Os grupos prioritários para a 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza são:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Trabalhador da saúde (todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade),

Gestantes e puérperas

Professores do ensino básico e superior

Povos indígenas

Idosos com 60 anos ou mais de idade

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Vale lembrar que a vacina contra influenza é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com história de hipersensibilidade grave a doses anteriores.