Minas tem o segundo maior saldo de geração de empregos do país em fevereiro

Belo Horizonte, MG – Minas Gerais registrou saldo positivo de empregos em fevereiro, com geração de 26.983 postos de trabalho, resultado de 216.617 admissões e 189.634 desligamentos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29/3).

O estado ficou na segunda posição do ranking das unidades da federação com maior saldo, ficando atrás apenas de São Paulo, que gerou 65.356 postos de trabalho. No comparativo com o mesmo período do ano passado, foi registrada criação de 38.251 empregos formais. E no acumulado deste ano, a geração de empregos totaliza 25.164 postos, resultado de 413.764 admissões e 388.600 desligamentos.

Numa análise por segmento de atividade econômica, o setor que liderou a geração de empregos foi o de serviços (16.539), seguido de indústria (6 mil), agropecuária (3.363) e construção (2.558). O comércio teve desempenho negativo (-1.477).

“A análise do cenário demonstra que esses destaques verificados nos segmentos de indústria e serviços, que lideram as aberturas das vagas de emprego, podem ser atribuídos à atração de investimentos realizada pelo Governo de Minas nos últimos anos”, avalia a diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG).