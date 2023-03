Poços-caldense Philippe Silva vem se destacando no cenário da música nacional

Poços de Caldas, MG – Em entrevista ao Jornal Mantiqueira, o guitarrista Philippe Silva conta um pouco da sua história na música.

Mantiqueira – Como você começou a se interessar pela música?

Philippe Silva – Na minha casa a música sempre esteve presente. Minha avó cantava na igreja, meu pai tocava violão e minha mãe cantava também. Lembro de quando eu era bem novinho e eles se reuniam na sala, cantando e tocando vários gêneros musicais, principalmente os clássicos mais antigos. Eles não eram profissionais, quero dizer, não viviam da música, mas a música fazia parte da vida deles.

Mantiqueira – Quando você começou a tocar violão?]

Philippe Silva – Comecei a tocar violão por volta dos 9 anos de idade. Meus primeiros acordes aprendi com meu pai, e ao longo dos anos fui me aperfeiçoando.

Mantiqueira – Quais são suas maiores influências musicais?

Philippe Silva – Fui influenciado por vários estilos musicais, que vão desde Dilermando Reis, Yamandu Costa, Eric Clapton, até John Mayer. Gosto muito também do Tião Carreiro, grande mestre da viola caipira.

Mantiqueira – Onde você tem feito apresentações?

Philippe Silva – Faço apresentações em várias cidades e tenho acompanhado vários artistas, entre eles a grande revelação da música Amanda Luz. O interessante é que nas apresentações ela canta desde Elvis Presley até José Rico, passando pelos grandes clássicos da música nacional e internacional. Pra você ter uma ideia, em 2019 fizemos uma apresentação na JulhoFest, o prazo estipulado do show era em torno de 1h30. As pessoas gostaram tanto que foi difícil encerrar a apresentação, o que nos deixou muito contentes. É uma honra e uma alegria acompanhar uma cantora tão talentosa como a Amanda Luz.

Mantiqueira – Fale um pouco sobre seu currículo musical.

Philippe Silva – Como lhe disse, comecei a aprender os primeiros acordes com meu pai. Estudei também no conservatório musical de Poços de Caldas, onde há grandes professores. Estudei teoria e percepção musical onde a troca de informações entre os músicos era constante.

Mantiqueira – Qual seu gênero musical preferido?

Philippe Silva – São vários. Gosto muito da música sertaneja clássica, onde há grandes músicos, gosto também de pop, rock, blues e música clássica. Pra mim, música é emoção e quando é feita com sentimento, mexe com a energia da gente. Há muitos estudos científicos que dizem que a música tem influência na saúde, a chamada musicoterapia. Uma música que tem boa harmonia normalmente traz sentimentos de paz, equilíbrio, serenidade, trabalha com nosso sentimento e emoção. Por isso é muito importante você prestar atenção naquilo que você ouve. Certa vez li um artigo que dizia o seguinte: pegaram uma planta e colocaram diferentes gêneros musicais perto dela. Conforme a planta foi se desenvolvendo, ela se afastava de determinados tipos de música, e se aproximava de outros tipos de música. Achei esse estudo muito interessante.

Mantiqueira – O que você acha da música atual?

Philippe Silva – O Brasil tem excelentes músicos e grandes professores de música. Se você analisar as músicas dos anos 80, 90 e 2000 falavam muito sobre amor, sentimento, ou seja, eram mais românticas. Nos dias atuais, as músicas são mais voltadas para shows e eventos. São épocas diferentes. Hoje tem o YouTube, a internet, onde a pessoa grava uma música e em segundos está correndo no mundo todo. É muito comum músicos criticarem determinado estilo. Eu não sou assim. Respeito a todos e acho que cada um tem o seu espaço.

Mantiqueira – Como você vê o papel da música na sociedade?

Philippe Silva – É de suma importância. Acredito que a música deve ser incentivada nas escolas, pois música é cultura, e cultura bem aplicada só traz benefícios a nossa sociedade. Uma letra, uma melodia de determinada música marca gerações, traz mudanças de pensamento e mesmo de ação. A música transcende barreiras linguísticas e culturais, ou seja, é universal.

Mantiqueira – Em sua trajetória musical, tem algum fato que te emocionou, ou que ficou guardado em sua memória?

Philippe Silva – Sim, tem vários. Lembro que fiz uma apresentação com a Amanda Luz no teatro da Urca, estava lotado. Era o Miss Poços de Caldas. Nunca vi o teatro da Urca tão cheio, e quando comecei a tocar a música Love of My Life, do Queen, no violão e a Amanda Luz começou a cantar, vi muitas pessoas emocionadas. Teve uma repercussão muito grande. Muita gente se emocionou.

Lembro que após apresentação um casal chegou em mim, me deu um abraço e disse que foi um momento muito especial. Nesse momento senti um carinho muito grande.

Mantiqueira – E pra finalizar, qual mensagem você deixa para todos aqueles que gostam de uma boa música?

Philippe Silva – Em primeiro lugar gostaria de enviar uma mensagem aos pais: Que incentivem seus filhos a sempre escutar uma boa música. Quando falo em boa música, quero dizer, na mensagem que ela transmite. Uma boa música sempre vai trazer uma mensagem de paz e harmonia com uma boa melodia, ou seja, ela vai ter uma energia boa. Em Poços de Caldas, há ótimas escolas de música, com excelentes professores e há também o Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani com aulas gratuitas de música. Gostaria de agradecer ao Paulo Vitor pela oportunidade, ao Jornal da Mantiqueira e a todos os leitores. Desejo muita paz e muita música.

Para shows, (35) 99115-1474.