Poços participa do 4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – A equipe da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas participa, desde a última terça-feira (28), do 4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos de Minas Gerais. A abertura foi realizada no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, em Belo Horizonte, e a programação segue até 30 de março.

O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com a Associação Mineira de Municípios (AMM), Rede Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur).

O evento reúne gestores das cadeias produtivas de cultura e do turismo de todo o estado e propõe que as experiências de trabalho e os projetos desenvolvidos sejam compartilhados, a fim de viabilizar o diálogo e a construção de políticas públicas efetivas.

O secretário municipal de Cultura de Poços de Caldas, Gustavo Dutra, que também preside a Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais, fez uso da palavra durante a solenidade de abertura, no Palácio das Artes. “Que alegria ver a casa da arte e da cultura de Minas Gerais recebendo a todos aqueles e aquelas que atuam na promoção da cultura e do turismo da nossa Minas Gerais. A cultura e o turismo do Estado dependem de cada um que realiza o seu trabalho em seus municípios”, destacou. Dutra também afirmou que um dos objetivos do encontro é facilitar o acesso dos municípios às ferramentas de gestão nos dois segmentos, fazendo com que os recursos financeiros e as políticas públicas cheguem à ponta, até os fazedores e fazedoras de cultura em todos os municípios mineiros, que tanto sofreram com a pandemia.

Além do secretário municipal de Cultura, também participam da diversificada programação a presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Poços de Caldas, Rafaela Jacon; a coordenadora do Museu Histórico e Geográfico, Marina Andrade; a coordenadora de Bibliotecas Públicas, Raissa de Melo; e a assessora de Fomento e Incentivo à Cultura, Lavínia Du Valle.

Entre os objetivos do evento estão promover as ações que visam à geração de emprego e renda, a estruturação, qualificação e profissionalização nos setores de cultura e turismo, buscando também viabilizar o acesso às políticas públicas em Minas Gerais, além de contribuir para o fortalecimento e construção coletiva das estratégias de gestão pública.

Abertura

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, abriu oficialmente o evento e celebrou a presença dos representantes de todas as regiões de Minas. “Nós somos hoje o segundo destino mais procurado do país. Saímos do décimo lugar, em curto prazo de tempo, ainda durante a pandemia. Em 2022, criamos 100 mil empregos e temos o maior número de municípios do Brasil no Mapa do Turismo, são 596, que estão preparados para receber turistas. Somos o maior destino do Brasil no que se refere à cultura. Minha gratidão a todos vocês”, frisou.

Durante o primeiro dia de programação, foi lançado o projeto “Palácio das Artes no Circuito”, iniciativa inédita com o objetivo de promover mais diversidade para a programação com a proposta chamada “Todas as Artes e Todas as Pessoas”. Além disso, a Empresa Mineira de Comunicação realizou entrega do Selo Cidade Amiga do Audiovisual para mais de 100 municípios que participaram do programa em 2022, entre eles Poços de Caldas. A chancela reconhece as cidades que desenvolvem práticas para facilitar e atrair produções audiovisuais, estimulando o turismo e transformando o estado em cenário de enredos.