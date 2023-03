Projeto Parque do Cristo é apresentado. Teleférico volta a funcionar nos próximos dias

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (30), foi dia da imprensa conhecer um pouco do projeto Parque do Cristo. Em evento realizado na Thermas Antônio Carlos os empresários da Citur detalharam tudo que está sendo feito e também de projetos futuros.

Segundo o empresário Marco de Carvalho Dias, o teleférico volta a funcionar nos próximos dias. Existe uma grande vontade de que esta volta seja já neste final de semana, porém é preciso uma aprovação da Secretaria Municipal de Turismo. O mais provável é que o equipamento comece a funcionar com força total na próxima semana.

“ Lá no Parque do Cristo já tem um café do funcionando, estamos montando o “mercado do Cristo”, que vai ser naquele ambiente redondo, o prédio antigo de setecentos metros quadrados. Será um mercado de artesanato, comidas e outros produtos, como bebidas, chopp, entre outras atrações”, destacou Carvalho Dias. O empresário afirmou a que será feito um chamamento público para definir quais artesãos e quais empresas vão ter dentro do mercado. A preferência será para moradores de Poços de Caldas.

O empresário destacou ainda que um grande investimento está sendo feito na rampa de voo livre. O local passa por remodelação e contará com uma estrutura para esportes radicais como arvorismo, tirolesa, pista de competições de bike, entre outras atrações.

Para idosos, crianças, estudantes e moradores de Poços de Caldas será cobrada meia entrada nos pontos turísticos. “Nós vamos fazer através de um passaporte com Face ID e todo morador vai ser identificado, cadastrado ou identificado na porta dos pontos turísticos”, disse Carvalho Dias.

Cronograma

Segundo o empresário, o primeiro ponto turístico que voltará a atividade é o teleférico. Já o Zoo das Aves, que passará a funcionar no Véu das Noivas, deve demorar cerca de dois anos para ir completamente para o novo local. Enquanto isto, o Zoo segue funcionando normalmente no endereço atual. O casarão do Véu das Noivas voltará a ser um restaurante e a previsão é que o mesmo abra em breve. O Kartódromo, que faz parte do Complexo do Véu das Noivas será remodelado e ali também será feito uma atração turística, porém os detalhes do que será não foram divulgados ainda. “Estamos estudando qual a melhor atração para aquele espaço”, disse Carvalho Dias.

A previsão para reabertura do Véu das Noivas é em maio. Já o Recanto Japonês só deve estar liberado em setembro e com sua famosa Casa de Chá. O empresário destaca que foi contratada uma equipe de marceneiros japoneses que vira para Poços de Caldas em junho para começar a construção da estrutura.

Futuro

Alguns projetos que serão implantados no futuro também foram apresentados no evento. As cabines do teleférico serão trocadas por outras bem maiores e modernas. Uma nova linha de teleférico deve sair da rampa sul, do morro do Cristo e chegar até o ponto turístico do Country Club. A estrada que sai da rampa de paraglider e vai até o bairro Vila Rica deve ter seu percurso estendido até próximo ao shopping e assim facilitar a ida ao Cristo de turistas vindos de cidades paulistas. Também é estudado uma cobertura total do complexo do Cristo. Outra novidade é a construção de um estacionamento pouco antes de chegar até a estátua. A intenção é que lá seja criado uma praça e para isto não será permitida a entrada de carros naquele ponto.

TEXTO E FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA