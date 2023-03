Violência/Mulher: Escola Municipal realiza peça teatral para conscientizar alunos

Poços de Caldas|, MG – O projeto, coordenado pelo professor Willian de Cassio Pereira em parceria com a professora Raquel Vasques de Oliveira Figueiredo, teve como objetivo conscientizar os alunos e a comunidade escolar sobre a importância de combater a violência contra a mulher e como cada pessoa pode contribuir para esse combate.

A peça apresentada, intitulada “Nem toda violência contra a mulher é física”, abordou diversas formas pelas quais esse tipo de violência pode acontecer e o papel de cada pessoa nessas ocorrências. A apresentação contou com a presença da secretária de educação, Maria Helena Braga, que prestigiou o evento e reforçou a importância da educação como forma de prevenir e combater a violência contra as mulheres.

A culminância do projeto foi prestigiada pelos alunos da escola e seus familiares, que puderam acompanhar mais de perto o trabalho desenvolvido pela instituição de ensino. Os profissionais envolvidos acreditam que a educação é uma das formas mais eficazes para prevenir e combater a violência contra as mulheres, buscando construir uma sociedade mais justa e igualitária.