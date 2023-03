Poços de Caldas, MG – Alunos do ensino médio do Colégio Nini Mourão visitaram a Faculdade Anhanguera e foram recepcionados pelo coordenador do curso de Arquitetura Carlos Eduardo Brito juntamente com a professora Ana Reis e alguns alunos do curso, que conversaram com os estudantes sobre acessibilidade. Foram levantados vários questionamentos e houve muita troca de informações da maior relevância para os discentes que estão participando de um projeto de maquetes para elaborar uma cidade sustentável envolvendo centro urbano, zona rural e parques industriais.

Segundo a professora do colégio responsável pelo projeto Simone Cagnani, ele visa trazer situações do nosso cotidiano para que os alunos desenvolvam de forma prática soluções viáveis e entendam como a sustentabilidade é importante. Serão três temas trabalhados: energia fotovoltaica, reaproveitamento de água e captação de água da chuva além da energia solar, e a faculdade vai ajudar a desenvolver o projeto de acordo com as NBRs. No final do ano haverá uma apresentação do que foi trabalhado durante o ano.

De acordo com a coordenadora de projetos da escola professora Kyara Incrocci, o intuito dessa parceria é fazer com que os alunos percebam que é parte fundamental da construção do ser humano melhorar a vida da sua comunidade uma vez que precisamos cada vez mais de um sociedade justa e igualitária, além de deixarmos um legado para as futuras gerações.

As maquetes serão confeccionadas durante o ano letivo com o auxílio dos alunos de arquitetura que estarão com os alunos dentro da escola para orientá-los.