Futuro do turismo

Projeto

Bastante ambicioso o projeto da empresa Citur para os pontos turísticos da cidade. Uma nova linha de teleférico indo até o Country Club e modernas cabines são algumas das promessas para os próximos anos.

**

Projeto 2

Cobertura no complexo do Cristo e aumento no percurso de estrada que liga o ponto turístico com a cidade também foram prometidos e agradaram bastante.

**

Internet

A Citur vai precisar resolver um problema que vem incomodando quem está no alto do Cristo. O sinal de internet é bem baixo. Vai precisar de um sistema wifi para resolver a situação.

**

Imprensa

Com quase toda imprensa mobilizada no evento da Citur a coletiva de imprensa anunciando a assinatura do Termo de Doação de terreno para a implantação da sede da APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Poços de Caldas ficou esvaziada. Um anúncio importante.

**

Lidarp

Começou a temporada especial da Lidarp – Liga Deportiva do Alto do Rio Pardo. A entidade completa 20 anos nesta temporada e com uma programação especial da jogos. A Lidarp tem como presidente Israel Pereira.

**

CPI

A última reunião da CPI foi estranha. O clima amistoso entre o presidente, vereador Silvio, com um dos convocados chamou a atenção. Para muitos não teve sentido alguma a sessão já que não acrescentou nada em termos de investigação.