IBGE mostra que o desemprego aumenta e vai a 8,6% no trimestre

Brasília, DF – A taxa de desemprego no Brasil teve um aumento de 0,5 ponto percentual, chegando a 8,6% no trimestre de dezembro a fevereiro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD Contínua). No trimestre anterior, a taxa era de 8,1%. No entanto, quando detectado ao mesmo período do ano anterior, houve uma queda de 2,6 pontos percentuais.

A população desocupada no país também cresceu, atingindo 9,2 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 5,5% em relação ao trimestre anterior, ou seja, mais de 483 mil pessoas. Por outro lado, houve uma queda de 23,2% na comparação com o mesmo trimestre de 2022, ou seja, menos 2,8 milhões de pessoas desocupadas.

O contingente de pessoas ocupadas no Brasil teve uma queda de 1,6% em relação ao trimestre anterior, totalizando 98,1 milhões de brasileiros ocupados. Cerca de 1,6 milhões de pessoas perderam o grupo. Já em comparação com o mesmo período de 2022, houve um crescimento de 3%.

Esses dados refletem o cenário econômico atual do país, que tem ainda um reflexo da pandemia da COVID-19 e mudança de política econômica com o novo governo. O aumento da taxa de desemprego e a queda da população ocupada indicam que ainda há desafios a serem enfrentados para a retomada do crescimento econômico e a recuperação do mercado de trabalho. O governo precisa ser mais claro na conduta da economia o que ainda não ocorreu mesmo depois de três meses de governo.