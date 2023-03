O Instituto Volpi de musicalização realiza apresentação na Urca

O Instituto Volpi de musicalização, realizou na quinta-feira 23, no Teatro Benigno Gaiga – Urca, uma apresentação com o Coral da 8° Igreja do Evangelho Quadrangular.

Após um ano do Instituto em Poços de Caldas, a Professora Larissa Volpi, comemora com inúmeras parcerias em uma homenagem ao mês das mulheres: “É uma alegria para nós da Oficina de Artes da 8°IEQ pela a Liderança das Pastoras Andrea Assis e Antônia Assis e sua família, realizarmos este projeto. O Instituto Volpi também agradece a participação das crianças da Igreja Assembleia de Deus Belém, pelo Pr. Roberto Brandini e sua família, que fizeram uma canção em Libras, realizando mais um sonho que tínhamos em alcançar com música a Comunidade Surda. Meus agradecimentos pessoais a cada contribuinte deste evento e, já estamos nos preparando para o próximo.”