Partage Shopping Poços de Caldas terá programação de Páscoa

Poços de Caldas, MG – Para comemorar a Páscoa, o Partage Shopping Poços de Caldas preparou uma programação gratuita com direito a caça aos ovos e oficinas infantis, além de uma especial chegada do coelho.

O mágico encontro do personagem com crianças e adultos será neste sábado, 1º de abril, a partir das 14h. Logo em seguida, às 15h, a garotada poderá participar de uma oficina de brigadeiro.

Já no domingo, dia 2, também às 14h, o Coelhinho da Páscoa estará de volta para tirar fotos e registrar o momento em família. Na sequência, às 15h, os pequenos terão a oportunidade de usar a criatividade durante a oficina de orelhinhas.

As atrações continuam no sábado, dia 8, às 14h, com uma divertida caça aos ovos, quando a criançada receberá a missão de encontrar as guloseimas escondidas pelo empreendimento.

“Além das diversas opções de chocolates disponíveis nas lojas, nós estamos felizes em proporcionar aos nossos clientes uma programação especial de Páscoa. Queremos que todos se divirtam e aproveitem com seus familiares e amigos”, comenta Dennison Coelho, superintendente do Partage Shopping Poços de Caldas.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 1º de abril

14h – Chegada do Coelhinho da Páscoa

15h – Oficina de brigadeiro

Domingo – 2 de abril

14h – Encontros com o Coelhinho da Páscoa

15h – Oficina de orelhinhas

Sábado – 8 de abril

14h – Caça aos ovos