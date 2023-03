Secretários conhecem processos e projetos de desenvolvimento sustentável da Danone

Poços de Caldas, MG – O secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, estiveram, na manhã desta quarta-feira, 28, visitando as instalações da Danone em Poços de Caldas para conhecer os projetos ambientais da empresa a fim de promover o desenvolvimento sustentável, sendo recebidos pela analista de Meio Ambiente da empresa, Thaís Vilas Boas e Rodrigo Fonseca, gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

A Danone é uma empresa certificada como “Empresa “(B Corp)” pelo alto padrão gerado voluntariamente em impactos positivos para sociedade e para o meio ambiente, por meio do seu negócio.

Os secretários entenderam como funciona o trabalho realizado pela empresa que promove o desenvolvimento econômico e sustentável de pequenos produtores rurais e oportunidade para comerciantes se tornarem micro distribuidores, gerando oportunidade, capacitação e renda para diversas famílias.

Os programas e iniciativas socioambientais da Danone incluem investimentos voltados para neutralidade do carbono por meio da agricultura regenerativa, economia circular e eficiência energética.

Os secretários também tiveram acesso a todo procedimento de reúso de água onde a Danone utiliza para seu consumo 100% de água captada pela chuva passando por estação interna dentro da própria fábrica e na parte elétrica hoje a Danone já gera 22% da sua própria energia por meio de placas solares.

Uma visita produtiva que ambos saem cheio de ideias para novas oportunidades na cidade, conforme o secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Ferreira de Moraes. “Ao entender os processos ambientais da empresa, podemos identificar oportunidades para colaborar com as empresas em projetos conjuntos para melhorar a gestão ambiental, reduzir o consumo e promover a conservação dos recursos naturais.”

Já Franco Martins ressalta que estamos nessa crescente de empresas na cidade e vamos avançar ainda mais. “Por isso estamos conhecendo os processos ambientais para podermos contribuir ainda mais com os impactos ambientais e usar novas informações para o desempenho ambiental das empresas e incentivar práticas mais atraentes para todas que se instalarem no município, com isso gerando o desenvolvimento de forma responsável e sustentável.