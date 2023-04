Academia Gobu-Kai supera falta de apoio e conquista sexto lugar no Troféu Minas Gerais da FMKI

Poços de Caldas, MG – A cidade de Poços de Caldas, apesar de ter poucos atletas, conseguiu um excelente resultado no Troféu Minas Gerais de Karatê da FMKI, ficando em sexto lugar na classificação geral. Com um total de sete medalhas de ouro, seis de prata e duas de bronze, a equipe mostrou que a determinação e o esforço podem superar a falta de apoio.

Os atletas da cidade se esforçaram ao máximo e conseguiram superar diversas outras equipes maiores e com mais recursos, como Pouso Alegre e Varginha, que ficaram em sétimo e oitavo lugar, respectivamente. A equipe de Betim ficou em primeiro lugar na classificação geral, com 19 medalhas de ouro, seguida por Nepomuceno, que conquistou 18 ouros.Para conseguir participar do torneio, a equipe de Poços de Caldas precisou vender rifas e contar com a solidariedade de alguns patrocinadores, já que não teve apoio financeiro da prefeitura ou de empresas privadas. Mesmo assim, os atletas se dedicaram e mostraram que a falta de recursos não é uma barreira intransponível.

O desempenho dos atletas de Poços de Caldas no Troféu Minas Gerais de Karatê da FMKI é motivo de orgulho para a cidade e para todos aqueles que acreditam no poder do esporte como ferramenta de transformação e inclusão social. Parabéns aos nossos atletas pelo excelente resultado!

RESULTADO TROFEU MINAS GERAIS DE KARATE – FMKI

NEPOMUCENO – 12/03/2023

CLASSIFICAÇÃO:

1° BETIM – 19 OURO; 09 PRATA e 10 BRONZE

2° NEPOMUCENO – 18 OURO; 14 PRATA e 20 BRONZE

3° LAMBARI – 13 OURO; 15 PRATA e 17 BRONZE

4° TRÊS PONTAS – 13 OURO; 05 PRATA e 7 BRONZE

5° JUIZ DE FORA – 13 OURO; 04 PRATA e 04 BRONZE

6° POÇOS DE CALDAS – 07 OURO; 06 PRATA e 02 BRONZE

7° POUSO ALEGRE – 02 OURO; 08 PRATA e 03 BRONZE

8° VARGINHA – 02 OURO; 05 PRATA e 03 BRONZE