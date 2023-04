BMX: Bruno Cogo conquista 2º lugar na Copa Latino-Americana em Buenos Aires

Poços de Caldas, MG – O ciclista poços-caldense Bruno Cogo disputou no último final de semana a Copa Latino-Americana de BMX em Buenos Aires, na Argentina. A competição contou com a participação de atletas de diversos países. Apesar de lesionado, Bruno disputou o evento que vale pontos para a corrida olímpica. Ele é o principal candidato brasileiro para a vaga na próxima Olimpíada. E o poços-caldense conseguiu se posicionar bem na competição, terminando em segundo lugar.

Apesar de enfrentar uma lesão que tem afetado seus treinos, o ciclista conseguiu somar importantes pontos para o Brasil. O atleta destacou que a Copa Latino-Americana foi uma prova desafiadora, mas fundamental para manter-se no topo do ranking mundial e ajudar o Brasil a conquistar uma vaga olímpica. “Apesar desta lesão tenho conseguido competir com um bom nível e isto é muito importante”, destacou Bruno Cogo. “Foi a primeira prova do ano e esra muito importante saber como iria me portar e fiquei satisfeito. Estou feliz com os pontos para me manter bem no ranking mundial”, destacou o ciclista.

Além da Copa Latino-Americana, o atleta destacou a importância das próximas provas que virão pela frente, incluindo uma competição na Argentina e outra no Brasil, além do campeonato pan-americano e do mundial, que acontecerão nos próximos meses. O objetivo é manter uma boa forma durante todo o ano, buscando resultados expressivos para o Brasil e a cidade de Poços de Caldas, que tem apoiado o atleta com toda a estrutura necessária. “O objetivo é primeiro me recuperar e ter bom desempenho nas competições representando bem o Brasil e Poços de Caldas.

Ciclista poços-caldense Franklin Vasconcelos conquista títulos em seis corridas na Argentina

Poços de Caldas, MG – O ciclista Franklin Vasconcelos enfrentou um novo desafio em sua carreira ao disputar seis corridas na Argentina no último final de semana. Com o objetivo de conquistar títulos e bons resultados, ele participou de duas categorias, aro vinte e Cruze, nesta última nas categorias vinte e cinco e vinte e nove. “A ideia de disputar esta corrida na Argentina foi de ir lá e disputar títulos, tanto que num final de semana disputei seis corridas e estou feliz com os resultadpos”, destacou Franklin,

Vasconcelos saiu campeão nas duas categorias do Campeonato Argentino, disputado na sexta-feira. Depois ele esteve na primeira etapa da Copa Latino-Americana, no sábado, onde venceu na categoria Cruze vinte e cinco e ficou em terceiro na aro vinte. No domingo, ele repetiu o desempenho e conquistou mais duas vitórias, sendo campetição.

O ciclista destacou que a experiência foi nova em sua carreira, já que nunca tinha disputado tantas corridas em um final de semana, mas que está feliz com os resultados e se preparando cada vez mais para o Campeonato Mundial, que será realizado na Escócia em julho deste ano.

Além dos treinos intensos, Vasconcelos também está buscando apoios e patrocínios para conseguir realizar a viagem e participar do Campeonato Mundial, que será disputado em Glasgow, Escocia. Ele ressaltou a importância de continuar treinando para chegar ao seu melhor nível e competir em alto nível.

Piloto do Bicicross Poços Clube se destaca na Argentina

Poços de Caldas, MG – O jovem piloto Augusto Brandão Damasceno Pereira, de apenas treze anos, teve uma emocionante experiência no último final de semana na Argentina, onde competiu em duas finais consecutivas. No sábado, Augusto ficou em sétimo lugar, mas no domingo, graças a uma curva muito boa na primeira reta, conseguiu um terceiro lugar.

Augusto treina no Bicicross Poços Clube desde os seis anos e tem como objetivo continuar treinando para participar de mais etapas do Latino e do Mundial, além do Paulista. Seu treinamento é intenso e acontece diariamente, com uma rotina que inclui corridas na pista, treinamentos físicos e mentais.

Embora atualmente não tenha nenhum patrocínio, Augusto está buscando apoio e agradeceu a todos que o apoiaram e torceram por ele na Argentina. Ele destaca que seu amor pelo esporte e sua determinação em seguir em frente são seus principais motivadores.

O Bicicross Poços Clubetambém é um grande incentivador do esporte e tem apoiado Augusto em sua jornada como piloto. O clube tem uma equipe de corrida que participa de competições em todo o país, e tem como objetivo incentivar o esporte e ajudar jovens talentos a alcançar seus objetivos.

Augusto já é um exemplo de determinação e perseverança para muitos jovens que buscam seguir seus sonhos no esporte. Com sua paixão pela corrida, talento e dedicação, é certo que ele ainda tem muito a conquistar e a contribuir para o mundo das corridas.

Jovem ciclista de 10 anos conquista 3º lugar na Copa Latino-Americana de BMX

Poços de Caldas, MG – Gabriela Mendes Ferreira de Camargo, uma jovem ciclista de apenas dez anos, voltou recentemente da Argentina após participar a Copa Latino-Americana de BMX. A garota garantiu o terceiro lugar em ambos os dias da competição e destacou que foi uma experiência muito legal poder competir com meninas de outros países.

Esta não é a primeira vez que Gabriela viaja para for a do país para competir. Ela já participou de várias competições internacionais, representando com excelência o Brasil e o Bicicross Poços Clube. Seu treinamento é intenso e acontece no, onde ela treina às terças, quintas e sábados na pista, além de frequentar a academia em outros dias.

Gabriela agora está se preparando para as próximas competições, incluindo o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, além da possibilidade de participar dos Jogos Pan-Americanos. Com sua dedicação e talento, ela busca sempre alcançar os primeiros lugares e continuar a representar o Brasil com excelência no esporte.

A paixão de Gabriela pelo BMX começou quando ela tinha apenas cinco anos, e desde então ela tem se dedicado com afinco a melhorar suas habilidades e técnica na patinação artística. Seu treinador destaca que ela é muito disciplinada e dedicada, o que tem sido fundamental para seu sucesso nas competições.

Aos dez anos de idade, Gabriela já é um exemplo de determinação e persistência para muitas pessoas, e sua paixão pelo esporte a tem levado a conquistar resultados expressivos. Com certeza, essa jovem promessa ainda tem muito a conquistar e a contribuir para o esporte brasileiro.