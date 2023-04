Equipe de ginástica rítmica se prepara para início ao período de competições

Poços de Caldas, MG – No mês de Março, a Equipe Volare de Ginástica Rítmica se destacou em diversos assuntos que serão fundamentais no ano de 2023, voltados para a participação em competições. Iniciando pela aprovação e execução do Projeto de Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, conforme Lei nº8.624/09, que tem como principal incentivadora a empresa Unimed e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Isabella Fernanda Gouvea destaca vários acontecimentos como a vinda da profissional e ex-ginasta Lorena Melo, que veio a Poços com o objetivo de montar coreografias que serão usadas pelas atletas no ano de 2023, nas principais competições que a equipe irá participar. Cada menina deve ter anualmente uma coreografia específica de acordo com sua idade, categoria e níveis que foram conquistados em torneios e competições, cada uma utilizando o seu aparelho e música. Lorena, além de ex-ginasta, já esteve à frente de equipes como treinadora e atualmente desenvolve coreografias em diversos clubes e participa das principais bancas de arbitragem de competições no Brasil.“A vinda da Lorena foi de extrema importância para as atletas da equipe, pois além da montagem das coreografias desenvolveu um excelente trabalho envolvendo a parte técnica e também no relacionamento com as atletas, o que surtiu um efeito bem positivo que irá refletir no dia a dia dos treinos”, relata Isabella sobre os dias em que a Lorena esteve em Poços.

Menino no time

A outra novidade na equipe Volare é a chegada de um novo integrante dos treinos de alto rendimento, o Bernardo Moreira, que tem 9 anos e vem se destacando nos treinos. “Anteriormente, já tivemos sim, procura na participação de meninos na ginástica rítmica, mas nenhum mostrou tanto domínio quanto a movimentos ligados à modalidade a ponto de dar continuidade nas aulas. Já o Bernardo nos mostra desde o primeiro momento que além do interesse há um grande potencial, o que o fez destacar muito nas aulas de iniciação e então fizemos o convite para que fizesse parte da Equipe de Treinamento”, (Isabella).

Bernardo é o primeiro menino a participar dos treinamentos de alto rendimento da Equipe Volare e a presença dele reforça que a modalidade de ginástica rítmica não se encaixa apenas para o sexo feminino, mas que também pode ser praticada e dominada por meninos. Nas próximas competições, a equipe técnica pretende incluir Bernardos nas competições e ele também participará de apresentações.

O Projeto Volare é uma iniciativa que oferece aulas de ginástica rítmica para crianças e adolescentes em Poços de Caldas. Atualmente, cerca de 100 jovens participam semanalmente das aulas e treinos, que vão desde a iniciação até o alto rendimento. A equipe é composta por Isabella Fernanda T. Gouvêa, Pedro Ribeiro Neves, Elena Pereira Durante e Paula Medina Ferreira, que trabalham juntos para desenvolver habilidades desde a base até o alto nível.

A equipe tem planos de expandir o número de participantes em 2023, oferecendo aulas em outras áreas de Poços de Caldas. O projeto conta com o apoio e parceria da Empresa Unimed, da Associação Grassa, da Prefeitura e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Poços de Caldas por meio de programas de incentivo ao esporte. Além disso, o projeto é apoiado pelo vereador Welligton Guimarães – Paulista, pelo secretário de Esporte Fernando dos Santos – Pelezinho e toda a equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Para mais informações sobre as aulas e locais, os interessados podem acessar as redes sociais do projeto, que estão disponíveis em @volare_gr.