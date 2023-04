Operação resulta na remoção de cinco motocicletas de trilha em situação irregular

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (1) das 16h às 17:30h, a Polícia Militar Rodoviária realizou uma Operação Blitz de Trânsito na MGC 267, Km 528, em Poços de Caldas. Durante a operação, foram abordadas diversas motocicletas de trilhas que trafegavam pela rodovia estadual.

Após a verificação dos documentos e das condições dos veículos, constatou-se que as motocicletas não possuíam registros e estavam em desacordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante dessa situação, foram removidas 05 motocicletas pelo guincho ao pátio credenciado. A ação contou com a participação da equipe formada pelos policiais militares: Sargento Medeiros, Sd Oliveira e VP 32469, bem como Sargento Soares e Sargento Roosevelt.