Pagamento do IPTU tem início em abril

Poços de Caldas, MG – Começa em abril o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Poços de Caldas. Os contribuintes devem ficar atentos à data de vencimento indicada no carnê. São cinco datas diferentes de vencimento para pagamento em cota única e também da primeira parcela: 12, 13, 14, 17 e 18 de abril.

Para pagamento à vista, o desconto é de 5%. O contribuinte pode optar também pelo parcelamento em nove vezes, de abril a dezembro. Neste ano, o pagamento pode ser feito via PIX, cartão de débito ou cartão de crédito. Ou ainda pagamento dos boletos nos locais credenciados.

O secretário da Fazenda, Alexandre Lino, destaca que é importante que o contribuinte se atente para a data de vencimento. “Caso o contribuinte opte pelo pagamento à vista, ele precisa verificar a data de pagamento para não perder o desconto de 5%. Já no caso do pagamento parcelado, os pagamentos com atraso estão sujeitos a multas e juros, conforme previsto na legislação”, explica.

Neste ano, aproximadamente (79.600) carnês foram enviados aos contribuintes. Os valores sofreram correção de 6,46%, conforme o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). A cobrança da Taxa de Coleta de Lixo é feita juntamente com o IPTU, no mesmo carnê, mas o desconto de 5% para pagamento à vista só se aplica ao Imposto Predial e Territorial Urbano.

Para a isenção do IPTU é necessário ser proprietário de 1 único imóvel, de características residenciais e morar nele, ser aposentado e receber até 300 UFMs (R$ 1.578,00). O pedido pode ser protocolado até dia 12 de abril na secretária da Fazenda.

Caso necessário, a segunda via do carnê do IPTU ou se o contribuinte não receber seu aviso de cobrança no endereço declarado, DEVERÁ retirar a segunda via no site www.pocosdecaldas.mg.gov.br ou na rua Minas Gerais, 651, térreo, Centro, na Secretaria da Fazenda, das 9:00 às 17:00 horas.