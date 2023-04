Reservatório Nova Ponte

O reservatório da UHE Nova Ponte (foto), no Rio Araguari, atingiu a marca de 70,12% de volume útil acumulado. É a primeira vez, desde maio de 2012, que esse armazenamento ultrapassa o patamar dos 70%. O feito ocorreu no último domingo, 26. Trata-se do terceiro maior subsistema do Sudeste/Centro-Oeste. Nova Ponte, com 12,79 bilhões de m3, responde por 11,13% da capacidade de armazenamento do subsistema Sudeste/Centro-Oeste. No dia 1º de outubro de 2021, auge da recente crise hídrica brasileira, que quase levou ao racionamento aberto de energia, o reservatório da UHE Nova Ponte estava com 10,30% de volume útil. (Jornal do Patrocínio – Patrocínio)

Patos de Minas

A 3ª Turma do TRF6 reformou uma decisão que negava em 1ª instância o fornecimento de um remédio não dispensado pelo SUS para duas garotas portadoras de uma doença degenerativa da cidade de Patos de Minas. No pleito, era pedido o fornecimento da medicação Luxturna, indisponível no SUS até o momento. O medicamento Luxturna é destinado a pacientes com perda de visão decorrente de distrofia hereditária da retina, com preço médio de R$ 1.930.768,81, segundo informações do portal do Governo Federal. (Folha Patense)

Uberlândia

A Justiça Federal determinou a liberação do uso de um recurso de R$ 51 milhões para a conclusão das obras de construção do novo Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal, após uma ação civil movida pelo procurador da República Leonardo Andrade Macedo. A verba advém de uma emenda parlamentar encaminhada pelo deputado Weliton Prado (Solidariedade). De acordo com a ação, uma parte do dinheiro, cerca de R$ 23 milhões, foi repassado à Universidade em fevereiro deste ano. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Divinópolis

A Copasa anunciou que irá interromper o abastecimento de água em Divinópolis neste domingo, 2, com previsão de normalização no decorrer de segunda-feira (3/04). De acordo com a concessionária, a interrupção se faz necessária para interligar o novo reservatório com capacidade para armazenar 4 milhões de litros de água. Segundo Madson Brandão, gerente regional da Copasa de Divinópolis, a paralisação será feita para interligar o reservatório localizado na praça da Bíblia, no bairro Bela Vista, ao sistema de abastecimento da cidade. (Jornal Agora – Divinópolis)

Uberaba

Uma das maiores bandas de rock do mundo, o U2, com 44 anos de história e mais de 170 milhões de álbuns vendidos no mundo todo, será homenageada em Uberaba. No dia 29 de abril, sábado, às 21h, o U2 Latin American Tribute com Marcelo Antunes desembarca no Teatro Sesiminas Uberaba, trazendo para o público um espetáculo único, com uma grande produção cenográfica, figurinos idênticos, grandes sucessos históricos, b-sides e as incríveis sensações atmosféricas, representando todas passagens e fases da banda irlandesa ao longo das suas mais de quatro décadas de história. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Manhuaçu

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu, por intermédio da Coordenação de Atenção à Saúde e Referência Técnica em Saúde Mental, realizou na cidade de Manhumirim a 23ª reunião do Colegiado Gestor Regional de Saúde Mental. Essa é a primeira reunião de Colegiado de Saúde Mental do ano de 2023 e contou com a participação de gestores, referências técnicas e profissionais que atuam na Rede de Atenção Psicossocial das microrregiões de saúde de Carangola e Manhuaçu e também contou com a participação de referências técnicas das Unidades Regionais de Ponte Nova, Ubá, Leopoldina e do nível central (Belo Horizonte) da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. (Jornal Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

Campina Verde

A Prefeitura de Campina Verde e a Secretaria Municipal de Saúde realizaram a 6ª Conferência Municipal de Saúde. A Conferência tem como objetivo avaliar a situação de saúde da população, a estrutura da Rede de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde. A Conferência Municipal de Saúde contou com a presença do prefeito Helder Carneiro, do vice Alan Couto, do Secretário de Saúde Miguel Ângelo, do presidente da Câmara Rodrigo Camargos, de secretários municipais, vereadores, servidores públicos e demais autoridades presentes. (Jornal Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

