Unimed Poços inicia campanha de vacinação contra a gripe

Poços de Caldas, MG – A Unimed Poços iniciou nesta quarta-feira (29) a imunização contra a gripe. A vacina, que é tetravalente, garante maior proteção, pois previne contra 4 cepas do vírus influenza, além de proteger contra a nova variante da gripe (H3N2). É indicada também para gestantes e crianças a partir dos 6 meses de vida.

A compra da dose é feita na Farmácia Unimed – com valores especiais para beneficiários – e a aplicação é realizada no Espaço Viver Bem, ambos localizados na Avenida Gentil Messias Kitate, 217 – Vila Cruz.

INFLUENZA

Segundo o Ministério da Saúde, a influenza é uma infecção viral aguda, de alta transmissibilidade, que afeta o sistema respiratório.

A vacinação contra o vírus é realizada anualmente, com o objetivo de minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas e a sobrecarga nos serviços de saúde.

COVID

A Prefeitura de Poços de Caldas está realizando a aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos (com apresentação de declaração médica), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente.

O infectologista da Unimed Poços, Mário Krugner, orienta a tomar as vacinas contra Covid e gripe no mesmo dia ou aguardar 30 dias entre uma dose e outra.