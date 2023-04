Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais neste domingo, 02

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este domingo, 02, é de céu claro e com possibilidades de chuva no decorrer do dia. Temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 15 graus. A previsão de volume de chuvas para esta domingo é de 10 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Neste domingo, 2, as condições são favoráveis ao tempo mais instável em todas as regiões mineiras. O céu fica com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva.

A massa de ar frio que avança sobre parte do Sudeste brasileiro contribui para o declínio de temperatura, especialmente no Sul,

Centro, Sudeste e Leste do estado.