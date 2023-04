Semana Santa terá encenações da Paixão de Cristo e Vila da Páscoa

Poços de Caldas, MG – A Semana Santa Cultural de Poços de Caldas vai contar com encenações da paixão e morte de Cristo, no feriado de sexta-feira, 7 de abril, além da Vila de Páscoa, integrando também a campanha Minas Santa, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

Na sexta-feira (7), às 19h30, no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, a Paróquia de São Sebastião realiza a Encenação da Paixão e Morte de Jesus na Cruz, com a participação de agentes pastorais voluntários, com a expectativa de grande público.

Ainda Na Sexta-feira da Paixão, às 20h, na Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante), o Grupo de Teatro Trancos e Barrancos apresenta a consagrada peça “Pelos Caminhos do Gólgota”, tradição na Semana Santa na cidade há mais de 30 anos, sendo parte importante da história do teatro local.

A apresentação da peça “Pelos Caminhos do Gólgota” é viabilizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e apoio da Secretaria Municipal de Turismo. Já a encenação da Paixão e Encenação da Paixão e Morte de Jesus na Cruz é uma realização da Paróquia São Sebastião, com apoio logístico da Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes, Turismo e Cultura.

Vila da Páscoa

Com o intuito de fomentar ainda mais o turismo no município, Poços de Caldas vai contar novamente com a Vila de Páscoa. De 7 a 30 de abril, crianças e adultos vão se encantar com a decoração interativa e brinquedos temáticos, na Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante).

Programação

7 de abril – Sexta-feira da Paixão

19h30 – Encenação da Paixão e Morte de Jesus na Cruz – Paróquia São Sebastião – Estádio Municipal “Dr. Ronaldo Junqueira”

20h – “Pelos Caminhos do Gólgota” – Grupo de Teatro Trancos e Barrancos – Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante)

Vila da Páscoa – Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante)

De 7 a 30 de abril