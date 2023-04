Escola de música Vivace faz workshop com o preofessor Francisco Campos

Poços de Caldas, MG – No último sábado, dia 01, a escola de música Vivace, escola de música de Poços de Caldas, foi o local escolhido para receber um evento bastante especial: um workshop com o renomado professor de canto Francisco Campos.

A iniciativa foi um sucesso, como sempre ocorre quando Francisco está presente. Os alunos de canto tiveram a oportunidade de aprimorar ainda mais seus conhecimentos de técnica vocal e aperfeiçoamento na arte do canto.

Francisco Campos é reconhecido no meio musical pela sua vasta experiência e habilidade no ensino do canto. Com uma metodologia única e eficaz, ele formou diversos cantores de sucesso ao longo de sua carreira.

Para os participantes do workshop na Vivace, foi uma oportunidade única de aprender com um mestre em sua área de atuação. A escola de música, por sua vez, se orgulha de poder proporcionar momentos como esse para seus alunos, confiante para o desenvolvimento artístico e pessoal de cada um deles.

Fundada há 23 anos pelas musicistas Maria Inês Lobão e Raquel Mantovani, a Vivace – Movimento Artístico Musical tem como principal objetivo desenvolver a cultura e a arte na cidade de Poços de Caldas e sul de Minas. Através de intensa atividade pedagógico/artística, produções musicais, concertos, audições, vem contribuindo sobremaneira para a formação de público e desenvolvimento cultural da região.