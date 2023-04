Caminhada é a atividade física mais praticada nas capitais pelos brasileiros

São Paulo, SP – Caminhar é a atividade física mais popular entre os brasileiros que vivem nas 27 capitais do país, de acordo com os dados divulgados pelo Observatório da Atenção Primária à Saúde da Umane. Com base nos resultados da pesquisa Vigitel de 2021, 20,1% dos sugeriram praticar caminhada regularmente (incluindo em esteiras), enquanto 13,7% mencionaram outras atividades, como bicicleta, musculação, natação ou tênis, como suas opções preferidas.

Em terceiro lugar, os esportes coletivos como futebol, basquete ou vôlei foram mencionados por apenas 5,2% dos participantes da pesquisa. Dança, ginástica aeróbica ou ginástica geral foram citadas por 4,5% dos participantes, enquanto a corrida (incluindo esteira) foi a atividade física menos praticada, com apenas 3,4% dos participantes mencionando-a.

Os resultados também mostraram que 5,4% dos pesquisados ​​praticam exercícios físicos todos os dias, enquanto 33% se exercitam por pelo menos 60 minutos. No entanto, apenas 3,4% fazem treinos diários de 60 minutos ou mais. Esses dados enfatizam a importância de incentivar a prática regular de atividades físicas na população, levando especialmente em conta os benefícios diversos para a saúde e o bem-estar geral.