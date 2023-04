Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta segunda-feira, 03

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 03, é de céu claro e com possibilidades de chuva no decorrer do dia. Temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 15 graus. A previsão de volume de chuvas para esta segunda-feira é de 5 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Nesta segunda-feira, 3, o tempo será instável e há previsão de pancadas de chuva sobretudo no Norte, Noroeste e Leste do estado.



Por outro lado, o ar mais estável dificulta a formação de nuvens de chuva no Centro, Sul e Zona da Mata mineira.



Céu claro a parcialmente nublado com pancada de chuva e trovoada isolada nas regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,Oeste, Central Mineira e Metropolitana.



Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.