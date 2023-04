Projeto ‘Botelhos 2050’ visa maior integração com Poços e microrregião

Poços de Caldas, MG – Na última sexta-feira (31), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura, Franco Martins, representou Poços de Caldas no lançamento oficial do projeto Botelhos 2050, em Botelhos.

O projeto visa alavancar o desenvolvimento econômico da cidade vizinha e, segundo Franco Martins, deve beneficiar toda a microrregião, incluindo Poços de Caldas, por meio de ações integradas entre os municípios do sul de Minas Gerais. “Esse encontro proporcionará melhor desenvolvimento regional com sinergia entre os projetos dos municípios, fortalecimento das conexões com uma proximidade maior entre as cidades”, disse.

No evento, estiveram representantes da microrregião, entre eles Erivelton Luis Siqueira, secretário de Desenvolvimento de Botelhos, Ivan Figueiredo, do Sebrae, Tania Mara Junqueira, secretária de Desenvolvimento de Caldas, além do prefeito de Botelhos, Eduardo José Alves de Oliveira.