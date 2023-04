Alunos do curso de medicina da Puc Minas realizam estágio na secretaria de Saúde

Poços de Caldas, MG – A parceria entre Prefeitura e Puc Minas Poços de Caldas é muito benéfica para a saúde de Poços.

Dentro disso, os discentes do último ano do curso de medicina realizam estágio na secretaria de Saúde na área de gestão, na Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e Atenção Básica.

Esse é um diferencial dentro da formação de medicina da Puc Minas, pois nem todos os locais possuem esse espaço de experimentação, para que tenham conhecimento da gestão pública.

A diretora dos Programas de Saúde, Ana Corina Pacheco falou sobre a importância da atuação dos alunos nessa área. “Essa formação em gestão é fundamental para a carreira médica. Não só pela gestão dos consultórios, clínicas e da carreira em si, mas para que entendam o processo da gestão pública.”O estágio nessa área enriquece a formação do estudante, contribuindo, também, para a construção de competências para atuar no modelo de atenção no SUS, bem como a construção de habilidades relacionais.

Cerca de 44 alunos realizam o estágio na secretaria de saúde.