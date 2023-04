Artistas locais podem apresentar propostas para Arraiá de Poços até dia 17

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Turismo, está buscando incentivar os artistas locais a participarem do evento Arraiá de Poços, que acontecerá de 22 a 25 de junho no Parque Municipal Antonio Molinari. Para isso, foi aberto um edital de Chamada Pública que permite a inscrição de propostas musicais/culturais no estilo de festa junina.

Os artistas interessados devem se inscrever até o dia 17 de abril, exclusivamente através do preenchimento digital do formulário-padrão disponível no site da Prefeitura de Poços de Caldas. As propostas podem ser em diversos estilos musicais típicos de festa junina, como sertanejo tradicional, raiz, moderno e universitário, forró, baião, xote, além de atrações juninas como quadrilha, dança e teatro.

O objetivo da iniciativa é valorizar os talentos locais e proporcionar uma programação diversificada e animada para o Arraiá de Poços. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Turismo pelos telefones 3697-2305 ou 3697-2300, de segunda a sexta-feira. O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura.