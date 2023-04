Árvores são plantadas na rua Goiás e meta para 2023 é mais de 18 mil mudas

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Serviços Públicos está promovendo a arborização em toda a cidade. Equipes da Divisão de Parques e Jardins (DPJ) estão na área central fazendo, o plantio de 15 mudas no trecho da rua Goiás que passou por obras.

A espécie plantada é Escova-de-garrafa – Callistemon que apresentam porte arbustivo ou de arvoreta, alcançando de 3 a 7 metros de altura. Suas folhas são em geral pequenas, lanceoladas a lineares, verdes, sésseis, perenes e aromáticas, que vão se tornando bronzeadas com o tempo.

No entanto, é nas inflorescências que reside o encanto desta árvore, elas têm um formato cilíndrico com numerosos estames, semelhantes às escovas utilizadas para lavar garrafas. Muito atrativas para os beija-flores, as flores surgem esparsas durante todo o ano e abundantes na primavera. No verão, elas dão lugar aos frutos, pequenos, lenhosos e bem aderidos aos ramos.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, a intenção da administração é plantar 18 mil árvores em 2023. “Poços de Caldas sempre foi uma cidade arborizada, temos muitas espécies que precisam ser substituídas pelo tamanho e estrago que fazem em calçadas, fazemos um trabalho de substituição preventiva das espécies em condições fitossanitárias comprometidas, que também oferecem risco de queda. No ano passado foram plantadas 12 mil mudas entre áreas verdes, vias públicas, além de ações de reflorestamento e campanhas”.

O coordenador da Departamento de Parques e Jardins, Miguel Salles, ressalta que ações de manutenção na arborização urbana são necessárias porque após o período de chuvas as espécies tendem a aumentar o volume das copas. “Realizamos a poda de limpeza, a condução das árvores e a importante ação de replantio de espécies, a arborização urbana exerce um papel fundamental para a boa condição de vida das pessoas, porque reduz ilhas de calor, melhora a qualidade do ar e, também, serve de abrigo para avifauna, além de reduzir a poluição visual e sonora. Além disto, auxilia no escoamento superficial de águas pluviais, dentre muitos outros benefícios”, ressaltou.