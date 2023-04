Atletas do Sub-19 e Sub-14 da Caldense fizeram suas estreias na Liga Regional

No último final de semana as categorias Sub-19 (projeto Team Vôlei) e Sub-14 da Caldense fizeram suas primeiras partidas na Liga Regional de Voleibol, disputadas no Ginásio Ronaldo Junqueira, localizado na sede social do clube. As atletas do Sub-14 iniciaram na competição contra a forte equipe do Bradesco e a categoria Sub-19 encarou o time São João Integrado.

A primeira partida ocorreu no sábado (01). Mesmo com a boa atuação e a ótima entrega das atletas, o Sub-14 não conseguiu bater a dura equipe Bradesco, que levou a vitória por 3 a 0 (21 x 25 – 15 x 25 – 21 x 25).

No domingo foi a vez do Sub-19 entrar em quadra com os novos uniformes para enfrentar o time da cidade de São João da Boa Vista-SP. Em um jogo de muita disputa, principalmente no primeiro e no último set, as atletas da Veterana mostraram ótimo desempenho e venceram por 3 a 0 (25×22 – 25×17 – 25×23) a equipe paulista. Essa categoria tem o Incentivo da UNIMED POÇOS através da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte pela Prefeitura de Poços de Caldas e Secretaria Municipal.