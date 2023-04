Banco de Alimentos recebe doação de 783 kg de alimentos arrecadados em evento

Poços de Caldas, MG – O Banco de Alimentos de Poços de Caldas recebeu a doação de 783 kg de alimentos arrecadados durante a realização do evento Melhor de Poços, na noite do último domingo (2), no Espaço Cultural da Urca.

São itens como leite longa vida, arroz, feijão, açúcar, óleo, farinha de trigo, fubá e macarrão, entre outros, que serão encaminhados a entidades socioassistenciais do município e a famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da agricultura familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.

Doações

Para fazer sua doação é fácil. Basta levar os gêneros alimentícios até a sede do Banco de Alimentos ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a entrega das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social. As doações são voluntárias, conforme a disponibilidade/oferta dos doadores. O Banco de Alimentos de Poços de Caldas está localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações da Ceasa.