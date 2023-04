Edital de patrocínios culturais tem inscrições abertas até quarta-feira

Poços de Caldas, MG – Encerra-se na quarta-feira (5), às 18h, o prazo de inscrição do Edital Secult 01/2023, voltado para a Concessão de Patrocínios para projetos culturais. As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/1z9ahRdxrcatJBdd7, que pode ser acessado também no site da Prefeitura de Poços de Caldas (www.pocosdecaldas.mg.gov.br), no espaço denominado Editais da Cultura.

O Edital de Chamada Pública para Concessão de Patrocínios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Cultura visa facilitar o acesso do público às propostas artístico-culturais, recomendando fortemente a execução de ações descentralizadas, realizadas presencialmente em todas as regiões da cidade, atuando de maneira fundamental na democratização do acesso e na formação de público nos diferentes territórios culturais locais. Somente neste edital, o município vai investir R$ 1,5 milhão, valor 50% maior que no ano passado.

A iniciativa busca a garantia do acesso à cultura por meio da criação artística, nas suas diversas linguagens, fornecendo oportunidade a artistas locais e descentralizando as atividades culturais. Além disso, estimula o desenvolvimento da cultura local, propondo processos de pesquisa, formação, produção, difusão e valorização da cultura como elemento estratégico.

A equipe da Secretaria Municipal de Cultura está à disposição para sanar as dúvidas dos interessados pelos telefones (35) 3697-2389 e (35) 3697-2335 (Whatsapp), pelo e-mail secultpocos@gmail.com ou presencialmente, na Secretaria Municipal de Cultura, no Espaço Cultural da Urca, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

SERVIÇO

EDITAL SECULT Nº 1/2023 – CHAMADA PÚBLICA “CONCESSÃO DE PATROCÍNIOS PARA PROJETOS CULTURAIS”

Prazo de inscrições: de 15 de março até 18h do dia 5 de abril de 2023

Formulário: https://forms.gle/1z9ahRdxrcatJBdd7

Edital: https://abrir.link/hJ1gD