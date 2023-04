Em estreia na Liga Vinhedo, vôlei da Caldense vence equipe de Jundiaí

Poços de Caldas, MG – No último sábado (01) as equipes da categoria Adulto da Caldense disputaram seus jogos na Liga Vinhedo de Voleibol. Os atletas da divisão masculina fizeram seu segundo jogo no campeonato e encararam a equipe de Indaiatuba. A divisão feminina estreou jogando contra o time Gerações, de Jundiaí-SP.

“O jogo de estreia sempre é difícil e sempre dá uma adrenalina a mais, porém o time conseguiu se controlar, mostrar ótimo desempenho e conquistou uma grande vitória”, disse o técnico Paulinho, exaltando a performance das atletas que bateram a equipe de Jundiaí por 3 a 1.

Os jogadores do masculino da Veterana não conseguiram o resultado positivo contra o time de Indaiatuba. A equipe paulista levou a vitória por 3 a 1 em cima da Veterana. “Apesar do resultado, a partida foi extremamente equilibrada do início ao fim. Seguiremos treinando firme para o próximo compromisso”, relatou o treinador.

Os próximos jogos de ambas as categorias acontecerão já no próximo sábado (08). Às 17:00, o Adulto Masculino enfrentará o Sparta Volleyball Club e tentará a sua primeira vitória na Liga Vinhedo 2023. Logo depois, às 18:30, o Adulto Feminino entra em quadra para o seu segundo confronto e terá a missão de vencer as atletas do CT Ariele Melo.