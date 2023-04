Homem morre após ser atropelado por vários carros

Pouso Alegre, MG – Na tarde desta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, um trágico acidente ocorreu em Pouso Alegre, na altura do km 848, em frente à empresa Cimed. Uma colisão entre um veículo ainda não identificado e uma bicicleta de cor vermelha, conduzida por um homem de aproximadamente 60 anos de idade, causou a morte do ciclista.

Segundo informações da polícia, o homem não identificado estava usando uma bermuda preta, camiseta branca e chinelo, e transitava no sentido Belo Horizonte – São Paulo, quando invadiu a faixa da direita e foi atingido pelo veículo ainda desconhecido. Após o impacto, o ciclista caiu na faixa de rolamento e foi atropelado múltiplas vezes por outros veículos.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para investigar as circunstâncias do acidente e a identidade do veículo envolvido. O corpo do ciclista foi removido pela funerária ferracioli.