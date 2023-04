Judocas da Caldense se classificam para a etapa inter-regional do Paulista

Poços de Caldas, MG – Aconteceu no último sábado (01), na cidade de Ribeirão Preto-SP, o Campeonato Paulista de Judô – Etapa Regional. A Associação Atlética Caldense foi representada pelos atletas Júlio César Moraes Soares, Emanuel Damazo e o técnico Sensei Júnior.

O evento é classificatório para a etapa inter-regional e contou com a participação de 450 atletas e mais de 30 agremiações. Ao final, os dois atletas conseguiram a classificação, sendo que Emanuel ficou com a terceira colocação e Júlio com o sétimo lugar.

De acordo com o técnico Sensei Júnior, “participar de um grande evento oficial já é uma vitória para esses meninos que se superaram e estão classificados para a próxima etapa da maior federação de judô do Brasil, agora é corrigir os detalhes e intensificar os treinos”.

Sensei Júnior destacou que a participação só foi possível devido ao apoio incondicional do clube, através dos coordenadores Ailton e Leandro.