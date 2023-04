Mandado de prisão é cumprido em Poços após denúncia anônima

Poços de Caldas, MG – No domingo (2), a Polícia Militar recebeu uma ligação anônima informando que havia um indivíduo caído ao solo e que teria sido agredido por pessoas não identificadas que já haviam fugido do local. Ao chegar no endereço dos fatos, os militares encontraram o suspeito caído ao solo, aparentando estar dormindo. Consultando os dados do indivíduo através do sistema informatizado, foi constatado que o mesmo possuía mandados de prisão em seu desfavor, datados do ano de 2005 e 2007. O autor alegou estar correndo de indivíduos não identificados quando caiu ao solo, porém não soube dizer se havia sido agredido e nem o motivo de estar fugindo. Diante disso, o indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia. O endereço da ocorrência foi na Avenida Maria Barbosa, bairro Conjunto Habitacional Pedro Afonso, em Poços de Caldas, e o autor era do sexo masculino, de 45 anos e era desocupado.