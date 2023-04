Novo Conselho dos Direitos da Mulher toma posse

Poços de Caldas, MG – Os novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foram empossados na tarde desta segunda-feira (03). A posse aconteceu na Casa dos Conselhos, localizada no piso superior do Mercado Municipal, com presença do vice-prefeito Júlio César de Freitas e a vereadora Regina Cioffi.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem como finalidade formular diretrizes, propor programas e articular as políticas públicas, objetivando a melhoria das condições de vida das mulheres e o enfrentamento de todas as formas de violência e de discriminação, assegurando a sua plena participação na construção da igualdade nos planos político, econômico, social, cultural e jurídico.

Os novos integrantes são, representantes do Poder Público Municipal: Secretaria Municipal de Governo: Juliana Regina Dias Graciano – Titular e Letícia Moreira Gonçalves – Suplente; Secretaria Municipal de Promoção Social: Tatiana Fernandes Vieira Veloso – Titular; e Vera Silva Vilela – Suplente; Secretaria Municipal de Educação: Rosa Maria Martins Alves – Titular; e Silvana Campos de Lima – Suplente; Secretaria Municipal de Saúde: Angela Ferreira da Silva – Titular; e Lucimara Siqueira da Costa Papi – Suplente; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: Leticia Isabelle da Silva – Titular; e Natyara Novais Fonseca – Suplente; Secretaria Municipal de Cultura: Beatriz Vilela Bortoni – Titular; e Silvana Alves de Alcântara – Suplente; Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 25ª Subseção Poços de Caldas: Osmara Nogueira – Titular; e Janaina Leal da Silva Cavalcante – Suplente; Representantes do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes: Maria da Purificação Vaz Rodrigues – Titular; Representantes da área acadêmica: Fábia Castro Cassanjes – Titular; e Izabella Carneiro Bastos – Suplente;

Representantes de Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica – COMPIRÉ: Maria Augusta Clementino – Titular; e Lúcia Vera de Lima – Suplente; Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS: Patrícia Carla Caine Pereira – Titular; e Silvia Bianucci Barcelona – Suplente; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Selma Maria Mistura – Titular; e Larissa Cristine da Silva – Suplente; Conselho Municipal de Saúde: Ângela Teresa Turda – Titular; e Valéria Pereira Ayuso – Suplente; representantes da Polícia Civil (Delegacia da Mulher): Juliane Emiko Hissanaga Quaggio – Titular; e Maria Cecília Gomes Flora – Suplente; Representantes da Polícia Militar: Alice dos Santos O. Almeida – Titular; e Eliane Rosário Jerônimo – Suplente.

Durante a posse do conselho, o vice-prefeito, Júlio César de Freitas, destacou a importância das mulheres terem mais espaço na sociedade. “Nosso governo é aberto e estimula políticas públicas para que as mulheres obtenham cada vez mais espaço nos segmentos sociais”, afirmou.

A vereadora Regina Cioffi, ressaltou a importância do legislativo e executivo caminharem juntos em prol das lutas da população. “Juntos precisamos questionar e fazer políticas diferentes em benefício das mulheres, fortalecendo essa rede de políticas públicas e ocupando cada vez mais espaços.”