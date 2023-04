Obra de substituição da tubulação rompida na rua Goiás entra em fase final

Poços de Caldas, MG – A obra de recomposição de substituição da tubulação rompida e reconstituição da via, situada na Rua Goiás entre o quarteirão da Rua Pernambuco com Avenida Francisco Salles, entra em fase final . A obra teve início em dezembro, mas devido ao período chuvoso e o prazo de aquisição das aduelas, houve um atraso na execução. A parte de saneamento já está concluída e agora a via está recebendo novo asfaltamento e deve ser concluída nos próximos dias.

O secretário de obras José Benedito Damião acompanhado do secretário de serviços públicos Celso Donato, esteve visitando o local na manhã desta segunda-feira (03) e já planeja a liberação da via para normalizar o trafego. “Estamos na fase final da obra, onde a Rua Goiás está recebendo um novo asfalto devendo ser liberada antes do feriado da sexta-feira santa. Tivemos imprevistos no prazo de entrega da obra, em virtude do período chuvoso que assola a cidade desde novembro do ano passado, e não foi uma obra fácil de realizar pois a sua tubulação é antiga com mais de 30 anos de uso, foi preciso abrir vários pontos para a substituição dos tubos armcos”, explicou o Damião.

Mais vagas

A Prefeitura aproveitou, e realizou uma obra de alargamento da pista, retirando um antigo canteiro que avançava sobre a via. A obra vai dar mais espaço aos veículos e proporcionar a criação de mais vagas para estacionar.