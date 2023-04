PM prende agressor com mandado de prisão após ocorrência por lesão corporal

Poços de Caldas, MG – No domingo (02), a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher. De acordo com a vítima, a agressão teria ocorrido durante a madrugada, por volta das 04h30min.

Durante o registro da ocorrência, a Polícia Militar constatou que o autor da agressão possuía um mandado de prisão em seu desfavor. Diante dessas informações, os militares iniciaram uma busca pelo foragido da justiça, e o encontraram na Rua Augusto Scassiotti, no bairro Vila Rica.

Por determinação judicial, o autor da agressão, um homem de 22 anos e servente de pedreiro, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de ser levado para a Delegacia de Polícia Civil.