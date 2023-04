Polícia Civil realiza 2ª fase da Operação ‘Pullback’ e tem advogado de Poços como alvo

Poços de Caldas, MG – Policiais civis da Dise de Mogi das Cruzes (Demacro) realizaram, na terça-feira (4), a segunda fase da “Operação Pullback”, para dar cumprimento a 30 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal de Mogi das Cruzes. As investigações apuram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, com a utilização de empresas “fantasmas” e “laranjas” na movimentação de altas cifras, resultado da exploração do tráfico de drogas e outros crimes.

Em Poços de Caldas um advogado que não teve seu nome divulgado foi alvo da operação e policiais de São Paulo e Poços de Caldas cumpriram mandado de busca e apreensão em seu escritório.

Participaram da operação cerca de 123 policiais, divididos em 62 equipes, contando com o apoio de todas as especializadas da Seccional de Mogi das Cruzes e do Grupo de Responsabilidade Tática do Demacro (GRT). As diligências ocorreram nos municípios de São Paulo, Piracicaba, São Pedro, São Roque, Paranapanema, Araras e Poços de Caldas/MG.

Foram apreendidas 12 armas de fogo (um fuzil, uma submetralhadora , seis pistolas, um revólver e três espingardas), além de munições e acessórios. Também foram apreendidos quatro veículos, R$ 63mil, diversos notebooks, computadores, telefones celulares e documentos diversos que serão periciados.

A Justiça decretou o bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 420 milhões. As investigações prosseguem.

Fonte: Polícia Civil do Estado de São Paulo