Saúde estuda possibilidade de capacitações para servidores através da UEMG

Poços de Caldas, MG – Na tarde da última segunda-feira (03), o secretário adjunto de saúde Carlos Almeida junto da coordenadora da Educação Permanente Alice Correa Rodrigues, se reuniu com o coordenador do curso de serviço Social da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), Prof. Dr. Renato Tadeu Veronezi para alinhar e estudar ideias de capacitações para os servidores da saúde.

A capacitação dos profissionais têm sido um foco na gestão da secretaria de saúde.

Durante a reunião foram abordados os temas que devem ser aprimorados, como acolhimento dos usuários, comunicação entre a equipe e sentimento de pertencimento dos servidores.

Durante a reunião, o secretário de saúde destacou a necessidade da capacitação dos servidores para melhorar a assistência da população. “Tem sido uma bandeira da secretaria de saúde fortalecer o setor de educação permanente, que é responsável pelas capacitações nas diversas áreas. Qualificando o servidor e influenciando positivamente no serviço prestado.”

Já para o representante da UEMG destacou como momentos de atualização podem ser benéficos aos servidores. “Oportunidade de sair do ambiente para fazer algo diferente já é uma oxigenação nas pessoas, eu trabalho com a teoria do cotidiano, quando você sai daquele ambiente e vai ver uma coisa totalmente nova, o que leva a motivação.”