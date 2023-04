Jovem de Poços é campeão no Campeonato Brasileiro de Judô, Região V

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, dias 01 e 02 de abril de 2023, a cidade de Canoas-RS foi palco do Campeonato Brasileiro de Judô, Região V. O evento reuniu os principais atletas da região Sul do país, em uma disputa acirrada por medalhas.

Entre os competidores, destacou-se o jovem Vinícius de Araújo Raimundo, de apenas 16 anos, natural da cidade de Poços de Caldas-MG. Vinícius, que atualmente defende as cores do SESI-SP, uma das melhores equipes de base do judô nacional, mostrou todo o seu potencial e sagrou-se campeão da competição em sua categoria.

Com essa vitória, Vinícius se firma como um dos melhores atletas de sua categoria no país, e passa a integrar a seleção brasileira de base, um importante passo em sua carreira. Vale ressaltar que o jovem já participou das principais competições nacionais e obteve resultados expressivos em todas elas, como o Meeting Nacional (3º lugar), Seletiva Nacional (3º lugar), Seletiva Paulista (1º lugar), Copa São Paulo de Judô (2º lugar) e Campeonato Brasileiro (1º lugar, Região 5- SP, PR, SC, RS).

O Meeting Nacional é um evento importante para os atletas da base, pois serve como porta de entrada para participações em eventos internacionais junto à Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Um lugar no pódio do torneio rende pontos ao ranking nacional da base e, juntamente com outras competições do calendário CBJ ao longo do ano, define os representantes do país em Estágios Internacionais e em competições maiores, como os Campeonatos Mundial e Pan-Americano.

De acordo com seu pai, Sensei Júnior, que ministra aulas de judô na Associação Atlética Caldense, Vinícius retorna aos treinos já na segunda-feira, participando do treinamento conjunto entre as seleções Brasileira e Argentina de judô, que acontece na cidade de Botucatu-SP e se estende pelos dias de feriado. Com todo o seu talento e dedicação, Vinícius tem tudo para se tornar um grande nome do judô brasileiro no futuro.