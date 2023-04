Aena Aeroportos

A empresa espanhola Aena, uma das maiores do mundo em administração de aeroportos, informa que assinou com a Agência Nacional de Aviação Civil, o contrato de concessão do Bloco SP/MS/ PA/MG, composto por 11 aeroportos, incluindo o Mário Ribeiro, de Montes Claros (foto). Os demais terminais são Congonhas (SP), Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, de Mato Grosso do Sul (MS); Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira do Pará (PA); e Uberlândia e Uberaba, de Minas Gerais. Os equipamentos de infraestrutura foram arrematados pela concessionária por R$ 2,4 bilhões. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Belo Horizonte

Com o emplacamento de 136.994 unidades, a venda de veículos novos em Minas Gerais cresceu 23,9% no primeiro trimestre de 2023 frente ao mesmo período do ano passado (110.548 unidades). Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Entre os tipos de veículos comercializados, o segmento de automóveis e comerciais leves se destacou. No período, a categoria emplacou 98.546 unidades, avanço de 21% ante 81.450 unidades nos primeiros três meses de 2022. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

São Tomás de Aquino

O município de São Tomás de Aquino tem se notabilizado por investimentos feitos na área de Saúde na atual administração. Na macrorregião da Diretoria Regional de Saúde de Passos, foi o segundo que mais aplicou recursos em Saúde em 2022, ou seja, destinou 35,85% de seu orçamento, totalizando R$ 9.835,719,00. A resposta em termos de atendimento à população tem sido positiva. “Foram muitas conquistas, avanços e investimentos no setor, nesses dois anos e quatro meses”, ressalta o prefeito Daniel Ferreira da Silva. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Pouso Alegre

Neste mês de abril é celebrado mundialmente o Dia da Conscientização do Autismo para levar informação à população sobre o tema. Com esse objetivo, a Prefeitura de Pouso Algre, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com as escolas, está promovendo encontros em escolas municipais. Em 2017, a Secretaria de Educação contabilizava cerca de 87 crianças laudadas (com necessidades especiais diversas, entre elas o autismo). Em 2023, o número subiu para uma média de 900. A Secretaria Municipal de Políticas Sociais também está reforçando a importância do debate sobre o assunto. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Sabará

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) inaugurou, nesta quarta-feira, 5, o Centro de Controle Operacional (CCO) para videomonitoramento e fiscalização eletrônica das rodovias mineiras. A unidade está instalada na sede do DER-MG, em Belo Horizonte, e tem previsão de funcionar 24 horas por dia. O CCO vai oferecer apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização de trânsito mediante o uso de sistemas de pesagem de veículos, agente remoto, elaboração de pesquisas e a confecção de matriz origem-destino. (Jornal Folha de Sabará – Sabará)

Itabira

Os consumidores de João Monlevade, em breve, poderão consultar e comparar os preços dos combustíveis por meio do App Conecta Monlevade. A medida facilitadora consta no decreto 66/2023, publicado pela Prefeitura de João Monlevade. Conforme o documento, o Procon Municipal será responsável pela operacionalização e capacitação dos representantes dos postos. Serão fornecidas, de forma gratuita, todas as orientações necessárias para o uso do sistema, incluindo manual, login, senha, e termo de responsabilidade para acesso. (De Fato Online – Itabira)

Formiga

O Concurso de Bandas de Rock, promovido pela Administração Municipal de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, recebeu 14 inscrições, para a edição deste ano. Dentre estas, cinco vão se apresentar no 35º Encontro de Motociclistas de Formiga. A votação para escolha das bandas será feita por meio de votação popular. As cinco bandas que obtiverem maior percentual de votos estarão, automaticamente, selecionadas para se apresentarem no 35º Encontro de Motociclistas e receberão premiações em dinheiro. (O Pergaminho – Formiga)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

