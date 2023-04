Obra na rua Goiás é finalizada liberando acesso

Poços de Caldas, MG – Foi finalizada nesta terça-feira (04), a obra de asfaltamento e ampliação da Rua Goiás, localizada no Centro de Poços de Caldas-MG.

As melhorias foram executadas pela Prefeitura, por meio da secretaria de Obras, Serviços Públicos, Dmae e Demutran que realizaram os trabalhos de asfaltamento de aproximadamente 1200m², substituição de aduelas de concreto, além da retirada dos canteiros, que ficavam localizados na lateral da calçada do INSS, visando alargar a pista.

Segundo o Departamento de Trânsito, foram liberadas 8 vagas comuns, 1 de pessoa com necessidades especiais, 1 para idoso, 1 de moto e 1 embarque e desembarque, instalação da sinalização horizontal em paralelo a guia, além da pintura de faixas, buscando dar mais espaço aos veículos.

A obra no local foi iniciada com urgência em dezembro, após a região ser atingida por chuvas intensas, que acabaram cedendo o asfalto e acarretando no rompimento da tubulação.

Segundo o secretário de obras José Benedito Damião é uma importante via de acesso ao centro da cidade que teve alguns imprevistos com a tubulação antiga com mais de 30 anos de uso, foi preciso abrir vários pontos para a substituição dos tubos armcos. ” A via foi toda reformulada, a obra iniciou em dezembro, mas devido ao período chuvoso e o prazo de aquisição das aduelas, houve um atraso na execução, mas conseguimos entregar antes do feriado que movimenta a cidade.”