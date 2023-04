Prefeitura toma providências sobre um possível ataque de alunos do Colégio Municipal

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que todas as providências cabíveis já foram tomadas em relação ao episódio da circulação de uma listagem que sugeria um possível ataque por parte de alunos do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, na semana passada. A segurança e bem-estar dos estudantes, professores e funcionários são prioridades da Secretaria de Educação.

Para garantir a segurança dos envolvidos, o Conselho Tutelar foi acionado imediatamente após o recebimento da lista. As famílias foram prontamente chamadas para uma reunião emergencial, onde foram informadas sobre o incidente e as medidas tomadas para garantir a segurança de todos.

Os alunos mencionados na lista foram encaminhados para atendimento psicológico especializado, a fim de garantir que eles recebam o suporte necessário. Além disso, foram transferidos da unidade escolar para evitar possíveis conflitos.

A segurança da escola também foi reforçada com o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, que prestaram todo o suporte necessário para a escola. As autoridades estão investigando o caso e tomarão as medidas legais cabíveis contra os responsáveis.

A Secretaria Municipal de Educação reforça seu compromisso em garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os alunos, professores e funcionários das escolas municipais. Qualquer ato de violência ou ameaça é tratado com seriedade e as medidas necessárias serão tomadas para garantir a segurança de todos.

Veja a Nota Oficial divulgada pela Prefeitura:

Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza

