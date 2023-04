Procon Poços e Polícia Civil alertam sobre golpe dos falsos fiscais

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através do Procon em parceria com a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas, lançaram uma campanha sobre os principais golpes praticados atualmente, visando alertar e proteger a população com o slogan. Golpe – Só se for contra o criminoso.

Minas Gerais registrou 128.869 crimes de estelionato cibernético em 2022, sendo 13% praticados no Instagram e 28% no WhatsApp, correspondendo a 36.006 casos só no aplicativo de mensagens, segundo os dados da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Vamos conhecer os golpes mais praticados atualmente.

GOLPE DOS

FALSOS FISCAIS

O criminoso busca por proprietários de estabelecimentos comerciais, faz contato por telefone, se passa por Fiscal da Receita e informa que o lote de determinada mercadoria foi apreendida e irá a leilão.

Durante a conversa, o golpista conta ao comerciante que o lote está disponível para a venda, fora do leilão, e pode ser negociado por valor bem abaixo do mercado. Diante do interesse da vítima, o criminoso marca um encontro em uma repartição pública, onde firmam acordo quanto ao valor da mercadoria.

Os golpistas levam a vítima até um mercado e apresentam uma ilha de bebidas, energéticos, pneus, etc, explicando que aquele estabelecimento é parceiro da Receita Federal ou Estadual. Um comparsa se apresenta como gerente e confirma a história.

A vítima acredita e entrega o dinheiro aos criminosos que vão embora em seguida. O comerciante que foi vítima só percebe que caiu em um golpe quando chega com o caminhão fretado para levar o lote da mercadoria.

COMO AGIR

Desconfie de propostas de bens confiscados pela Receita. Fiscais da Receita Federal e Estadual não adotam procedimentos informais e não são autorizados a negociar produtos apreendidos.

A campanha é orientativa e toda semana serão liberados posts nas redes sociais da Prefeitura de Poços de Caldas sobre os mais variados golpes praticados, com dicas para evitar que as pessoas caiam em armadilhas, com orientações sobre o que fazer, caso algum fraudador tente obter vantagem mediante falsas informações, promessas ou realização de negócios que não existem.