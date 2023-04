Projeto Coral com a cantora e professora de música Larissa Volpi

Poços de Caldas, MG – Após as apresentações com o projeto Coral, a cantora e professora de música Larissa Volpi, promete a volta aos palcos com projetos solo. “O que é um pintor sem suas telas, não é mesmo? De igual maneira, volto com um trabalho solo e, pegando emprestado os versos de Vercillo no qual expressa que: a música une todas as coisas e amigos ao nosso redor; convido assim, grandes nomes da música, meus amigos, para estarem comigo neste momento da minha carreira.” Larissa, cujo nome artístico volta a ser Volpi com este grande retorno, convida artistas poços-caldense como os músicos Wanderson Lima e Diego Braz e o cantor Abner Ismael, para os novos shows no segundo semestre de 2023. Os shows serão gratuitos, seguindo o modelo de filosofia da artista de incentivar a cultura musical à todos os públicos.