Torneio Integração 2023 reúne 27 equipes divididas em nove grupos

Poços de Caldas, MG – O Torneio Integração 2023 está se aproximando e a expectativa é grande para a competição que reunirá 27 equipes de futebol da região. A competição foi decidida em Assembleia Geral no Arbitral e as inscrições foram encerradas. O torneio será realizado com 9 grupos de 3 equipes cada.

A organização da competição está a cargo da Associação dos Árbitros de Poços de Caldas, Liga Poços-caldense de Futebol e Secretaria Municipal de Esportes. A intenção é proporcionar aos participantes uma competição justa e equilibrada.

Entre as equipes participantes estão The Romanos, União da Grama, Samboleiros, Recreio, União Agropecuária, 3 Barras, Nova Geração FC, Nova União FC, Córrego D’Antas, Guarani/Curitiba/Walter World, Inconfidentes, Malte FC, Frigonossa, Atlético Serrote, Tigres, Grêmio Zé, Portuguesa, Revoada Santa Rita, Juventude, Estrela FC, Grêmio Vila Nova, Curitiba, ASA FC, Paris São José, Curimbaba, América Poços e Cocal.

As equipes foram divididas em 9 grupos, cada um com 3 equipes. Os jogos serão disputados em rodadas duplas, com jogos aos sábados e domingos. O torneio terá início no dia 23/04 e a grande final está prevista para o dia 16/07. Os torcedores estão ansiosos para acompanhar as partidas e torcer por seus times. A expectativa é de grandes jogos e muita emoção em campo. A torcida está convocada para prestigiar o evento e incentivar seus times rumo à vitória.

Participantes

Grupo A

The Romanos, União da Grama e Samboleiros

Grupo B

Recreio, União Agropecuária e 3 Barras

Grupo C

Nova Geração FC, Nova União FC e Córredo D´Antas

Grupo D

Guarani/Curitiba/Walter World, Inconfidentes e Malte FC

Grupo E

Frigonossa, Atlético Serrote e Tigres

Grupo F

Grêmio Zé, Portuguesa e Revoada Santa Rita

Grupo G

Juventude, Estrela FC e Grêmio Vila Nova

Grupo H

Curitiba, ASA FC e Paris São José

Grupo I

Curimbaba, América Poços e Cocal